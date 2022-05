Ag. Pasalic: “Mai parlato con Giuntoli, ma è normale che piaccia al Napoli”

Marko Naletilic, agente di Pasalic, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it:

“Ha fatto una stagione buonissima, ma è contento all’Atalanta, rispetta mister e società. Il mercato poi darà le risposte, se arriva un’offerta che accontenta le due parti, la possiamo prendere in considerazione. Ma non c’è volontà del calciatore di andare via, non esiste. Napoli? Non ho parlato con Giuntoli, non ho mai parlato. Quelle voci sono arrivate anche a me. Per il modo di giocare di Spalletti nel Napoli di oggi, è logico che un profilo come Pasalic possa interessare. Ma non ho mai parlato di questa cosa, quindi sono solo voci di giornali. Poi gli interessamenti per Mario ci sono sempre, ma è normale. Poi è un giocatore di alta valutazione, l’Atalanta è una bottega cara“.