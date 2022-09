Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di TV Luna durante la trasmissione Il Salotto del Calcio: “Politano domani torna a Napoli. Ha bisogno di 4-5 giorni per assorbire il problema alla caviglia“. L’esterno offensivo del Napoli era infatti uscito contro il Milan in favore di Zerbin perché la caviglia si era gonfiata: partito per la Nazionale per valutare il problema, domani sarà di ritorno e proseguirà il lavoro a Castel Volturno.