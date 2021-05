Ag. Zaccagni: “Gli insulti e la mancata Champions non pregiudicano l’approdo al Napoli”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Chi ha offeso Mattia non è tifoso del Napoli, sono certo. Mattia piace al Napoli e al Milan come ha detto il presidente Setti. Aspettiamo ancora qualche giorno per vedere quali scenari si apriranno. Il grave episodio avvenuto sui social non influirebbe minimamente sull’opportunità di vestire la maglia del Napoli. Ve lo garantisco al 100%. Anche la mancata qualificazione in Champions del Napoli non influirebbe affatto sull’ipotetica scelta Napoli. Gli azzurri giocheranno l’Europa League, una competizione di tutto rispetto”.