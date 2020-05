Agnelli e il like ad un tifoso: “Titolo come il PSG? No, noi non siamo l’Inter”

Dopo l’assegnazione del titolo di campione di Francia al PSG, Andrea Angelli ha fatto intendere nuovamente quella che sarebbe la linea della sua Juventus in caso di chiusura della stagione: i campioni d’Italia uscenti e attuali primi in classifica non richiederebbero l’assegnazione del titolo. Infatti, il presidente bianconero ha messo like – come si può visionare sul suo profilo Twitter – ad un tweet di un tifoso (@DirtyHarry982) che lo aveva menzionato sotto un post dell’account @juvefcdotcom: “Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che sia così. Non siamo l’Inter.”