Agnelli: “Fair Play finanziario? Stop ai trasferimenti tra club di Champions”

Una proposta audace, scioccante, riportata dalla stampa inglese in risposta ad un giornalista tedesco circa il contenimento dei costi per il calcio, in particolare riferimento al Fair Play finanziario. Andrea Agnelli, numero uno della Juventus e presidente dell’ECA, ha proposto un divieto dei trasferimenti tra club di Champions League come metolo alternativo al FPF:

“I club che si qualificano a livelli specifici nelle competizioni internazionali non sarebbero autorizzati a comprarsi i giocatori l’uno dell’altro. Ciò migliorerebbe la solidarietà indiretta verso gli altri club. Quindi, niente trasferimenti a tripla cifra tra i club partecipanti alla Champions League: questo è quello di cui stiamo discutendo”.