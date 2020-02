Agnelli: “La clausola di Messi? De Laurentiis lo ha chiamato”

Andrea Agnelli è intervenuto a “Radio 24” per parlare di vari argomenti sul calcio italiano. In particolare il presidente della Juventus ha parlato anche della possibilità di Lionel Messi di liberarsi questa estate a parametro zero, fattore che potrebbe smuovere molti club.

Sul punto afferma: ” Di Messi mi hanno detto della clausola, De Laurentiis lo ha chiamato.Se lo prendono altre big in Serie A? Deve essere uno stimolo per il campionato. Se tutte avessero un campione come Ronaldo o Messi, ci sarebbe un altro impatto della Serie A nel mondo. Il nostro problema è l’estero: se provate a vedere una partita di Serie A, diventa una via crucis senza destinazione”.