Ajax-Napoli, le pagelle di IamNaples.it: Anguissa spaziale, Raspadori meraviglioso

Clamorosa vittoria del Napoli alla Johan Cruyff Arena per 1-6 contro l’Ajax. Sensazionale prestazione della squadra di Luciano Spalletti, che porta a casa altri tre punti fondamentali per il passaggio del turno. Grande prova per Anguissa, Raspadori e Kvaratskhelia. Ma in generale, tutti i calciatori partenopei hanno deliziato il pubblico disputando una gran partita. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Grande partita del portiere italiano che chiude da capitano dopo l’uscita di Di Lorenzo. Qualche rinvio sbagliato che non ricorderà nessuno. Ottime parate e uscite, incolpevole sul gol subito.

Di Lorenzo 8,5: El Gran Capitan segna un gol con uno stacco di testa pazzesco mettendo le cose in chiaro e portando avanti gli azzurri. Molto bene in fase difensiva così come in avanti. Dall’84’ Zanoli 7: Sostituisce il big della fascia, 7′ di alto livello con un bel cross in area che quasi si trasformava in assist vincente.

Rrahmani 7: L’Ajax obbliga il kosovaro a impostare a inizio partita, con qualche sbavatura, poi prende per mano la difesa e la rende un bunker ineluttabile.

Kim 7: Tempismo, tackle, aggressività. Si prende tutto ciò che passa dalle sue parti con l’arroganza di chi, in uno stato di grazia, potrebbe affrontare chiunque.

Olivera 7,5: E’ la sorpresa dell’undici titolare e infatti sorprende l’Ajax con un assist pauroso per l’1-1 di Raspadori, un cross precisissimo. Perfetto in ogni sua giocata.

Anguissa 8,5: L’Accademia della Crusca si sta attrezzando per trovare nuovi aggettivi per definire il camerunense. Per adesso spaziale è il termine giusto. Partita caratterizzata da due assist, gol sfiorati, palloni recuperati, attributi, tecnica e chi più ne ha più ne metta.

Lobotka 8: Giocatore totale, come sta oggi potrebbe fornire ottime prestazioni contro chiunque. All’inizio viene marcato a uomo da Alvarez, che poi perde le misure e lascia lo slovacco dipingere calcio. La sua finta di corpo ormai è un must. Dall’80 Gaetano 7: Difficile dare un senza voto questa sera, lui entra e gioca da regista con dei movimenti sempre giusti e gestendo il possesso palla molto bene.

Zielinski 8: Prende dei colpi pesanti ma è duro a mollare, il suo gol consegna al Napoli la vittoria tagliando le gambe agli olandesi. Lo aveva anche sfiorato in precedenza esaltando Pasveer. Poi non ha perdonato. Primo tempo di qualità e quantità. Dall’intervallo Ndombele 7: Assist per Simeone e una traversa, oltre a una presenza costantemente minacciosa per gli altri centrocampisti dal punto di vista fisico e offensivo.

Kvaratskhelia 8,5: Trova la prima gioia in Champions, strameritata, porta a casa anche un altro assist. La sua rabbia è paragonabile solo alla sua tecnica. Già quando la partita era bloccata era stato super vivace. L’uno-due con Raspadori è manifestazione di bellezza. Tanti falli presi e Spalletti preferisce preservarlo. Dal 64′ Elmas 7: Entra per gestire bene il possesso, oltre a questo crea tanti pericoli verso la porta di Pasveer, fa espellere Tadic e va vicino al gol con un bel destro dalla distanza.

Raspadori 9: In poche settimane segna a Ibrox, alla Puskas e alla Johan Cruyff Arena. Altri due gol in Champions, solo giocate intelligenti. E’ stato acquistato per queste cose qui, per il tocco per Anguissa nell’azione dell’1-3 di Zielinski, per esempio. Poi l’assist a Kvaratskhelia spettacolare. Partita perfetta. Dal 64′ Simeone 7,5: Merito al Cholito per il gran gol al volo, il secondo in Champions della sua carriera. Qualità altissima, pressa tutti e non si stanca mai.

Lozano 7,5: Ottima prestazione del messicano, sfortunato in zona gol, certo, ma in un 1-6 c’è tanto altro. C’è l’abnegazione in fase difensiva e i dribbling ubriacanti a Bassey. Blind lo picchia per un po’, ma tiene bene e crea costanti pericoli.