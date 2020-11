Alemi (Ex Pres. Tribunale Napoli): “La sentenza della Corte d’Appello è stata politica. Napoli punito per non avere altri casi simili”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto intervenuto Carlo Alemi, ex Presidente del Tribunale di Napoli: “Una sentenza dai toni duri nel confronti del Napoli, per fortuna ci sono ulteriori appelli per il Napoli. Siccome si stanno moltiplicando i casi di interventi delle Asl, è come se si fosse voluto dare un avviso: un messaggio non solo al Napoli, ma a tutti gli altri club. E’ una sentenza politica, non solo giuridica. E’ anche comprensibile vista la situazione. Ho fatto parte della giustizia sportiva, forse erano altri tempi i miei. Sandulli? Penso di aver già spiegato il mio pensiero in precedenza. Oppure, hanno interpretato le carte con un marchingegno del Napoli per non andare a Torino, ma credo che sia stata solo una sentenza per far sì che non si ripetano più casi simili”.