Alessandro Siani sul Napoli: “Vogliamo vincere e magari alzare gli occhi al cielo e dedicare la vittoria a Maradona”

L’attore e regista Alessandro Siani, ospite in tribuno d’onore al Maradona in occasione di Napoli-Lazio e della celebrazione in memoria del Pibe de Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno: “La città è tornata allo stadio per Diego, ma ora non spezziamo questa magia. Per me è stata un un turbinio di emozioni, una serata speciale. I tifosi meritano una grande vittoria, una grande squadra e tutta la passione che possa metterci un allenatore. Speriamo tanto in Spalletti. Vogliamo vincere, e magari alzare gli occhi al cielo e dedicare la vittoria a Diego”.