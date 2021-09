Allegri su Spalletti: “Lite? Ma no, bisticcio da toscani. Non è successo niente”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ alla vigilia del match di Champions League contro il Malmo:

Con Spalletti vi siete chiariti?

“Ma no, ogni tanto con Luciano bisticciamo da toscani, ma non è successo assolutamente niente”.

Quali sono le sensazioni in questo momento e cosa manca?

“Innanzitutto bisogna rimanere sereni perché abbiamo fatto delle buone partite a tratti però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che purtroppo nell’arco della stagione ci possono stare. Se mi avessero detto così tutti insieme no, però è capitato e bisogna raddrizzarli e continuare a lavorare con serenità e andare a migliorare le cose da migliorare. Non è che se avevamo 7 punti la Juventus avrebbe ammazzato il campionato. Quest’anno sarà un campionato equilibrato dove credo che non ci sarà una squadra che può ammazzare il campionato ed è per questo che dobbiamo lavorare per cercare nel giro di un mese o un mese e mezzo delle prime posizioni”.