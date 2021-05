Altafini: “Vorrei che la Juve restasse fuori dalla Champions League”

José Altafini, ex attaccante del Napoli e della Juventus, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Sogno nel Cuore‘, trasmissione in onda su 1 Station Radio:

“Osimhen? È un buon giocatore, ottimo per il Napoli

Corsa Champions? Tutte le squadre hanno sofferto tantissimo per via degli infortuni e il Covid-19, fare un pronostico è difficile ma sicuramente lo scontro Juve-Milan di domenica escluderà qualcuno. Penso che Napoli e Milan ci andranno, mentre mi piacerebbe che i bianconeri ne restassero fuori.

Juventus? Dopo 9 anni avrebbero dovuto cambiare diversi giocatori. Pirlo? Il problema non è stato Andrea ma la rosa perché se quest’ultima è forte, vincerebbe anche un allenatore giovane come lui. Il Napoli di Maradona, quando vinse il campionato, sarebbe potuta diventare la squadra più forte d’Europa, ma non seppero costruire un organico come si deve. L’Inter, dopo il triplete, avrebbe dovuto vendere Milito per continuare a vincere e non lo fecero.

Mourinho alla Roma? Sono curioso di vederlo soprattutto se si considerano gli ultimi suoi esoneri”.