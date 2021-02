Altobelli: “Al Napoli situazione paradossale, è tutti contro tutti”

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de ‘Il bello del calcio’ su Canale 21:

“Situazione paradossale, tutti contro tutti. Se vediamo il gioco il Napoli è in corsa su tutti i fronti, stavolta facendo il suo. Durante il campionato nascondo sempre cose contro società, allenatore o giocatori. Gattuso è uno leale che dice tutto, non dovrebbe darsi tutte le colpe, anche quando non ce le ha. Non mi sono piaciute le sue parole contro la società e il presidente, sono brutte dichiarazioni. Io capisco le parole a caldo post partita ma bisogna rispettare tutte le parti. Rino è un uomo di calcio e ci sono stati momenti in cui ha rischiato l’esonero. Una società che deve fare? Non prevenire e pensare al futuro?”.