Alvino: ”De Laurentiis sarà presente all’Olimpico per Roma-Napoli”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un handicap che non bisogna sottovalutare: non può permettersi nessun errore fino a fine campionato. Si è giocato tutti i bonus ed è condannato a vincere a tutti i costi. Non può più sbagliare. Questo margine di vantaggio del Milan, consente ai rossoneri una gestione diversa rispetto al Napoli. Io credo che Napoli e Roma giocheranno per vincere entrambe. Entrambe dovranno portar a casa la vittoria. Il pareggio serve a poco. E’ una partita aperta. Se leghiamo il periodo peggiore del Napoli solo agli assenti, non diciamo tutta la verità. Sicuramente le assenze si son fatte sentire ed hanno influito negativamente in modo importante, ma non è stato solo quello. Fuori da quel periodo nero, bisogna fare gli applausi a Gattuso, ai giocatori e al Presidente De Laurentiis. Assolutamente De Laurentiis sarà domani a Roma per la partita. E’ casa sua. E’ diventato un rito ormai incoraggiare la squadra prima della partita e dopo”.