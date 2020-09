Alvino: “Milik? Roma spregevole, tira in ballo i vecchi crociati. Si prevedono giorni bollenti”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato del rallentamento della trattativa che potrebbe portare Milik a vestire la maglia della Roma. Il club giallorosso avrebbe chiesto uno sconto da 5 milioni di euro al Napoli. Questo il tweet di Alvino: “Tirare in ballo i vecchi crociati per giocare al ribasso, come se Arek non avesse poi giocato due anni senza problemi, è veramente spregevole. Ma è il gioco delle parti. Troppe situazioni sono ancora aperte. Si prevedono giorni bollenti“.

Tirare in ballo i vecchi crociati per giocare al ribasso, come se Arek non avesse poi giocato due anni senza problemi, è veramente spregevole. Ma è il gioco delle parti. Troppe situazioni sono ancora aperte. Si prevedono giorni bollenti. — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 19, 2020