Alvino sicuro: “Se ADL schiocca le dita, diversi tecnici si offrirebbero al Napoli”

Attraverso i microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il giornalista Carlo Alvino. Ecco le sue parole:

“Spalletti è un allenatore che piace da diverso tempo a De Laurentiis e non è un caso che ci sono stati altri abboccamenti non andati a buon fine. Credo che abbia delle idee precise. Qualcuno l’ha definito bollito, invece non lo è. Sa far giocare bene le sue squadre, ha grande personalità e in una piazza come Napoli ce lo vedo. Le valutazioni poi vanno fatte in campo, non sulla simpatia o l’antipatia dell’allenatore. Per venire ad allenare il Napoli c’è la fila alla Filmauro, la panchina azzurra è molto ambita. Se De Laurentiis schiocca le dita arrivano 7-10 allenatori pronti a chiedere la panchina del Napoli”.