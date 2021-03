Alvino: “Van Basten? La memoria non lo aiuta. Non dice la verità”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di ciò che ha detto Van Basten sullo scudetto del 1990:

“Devo dire che Van Basten non ricorda bene quello che è accaduto nel 1990. Quello che ha detto è un’emerita cazzata e glielo dico in italiano, poi qualcuno magari glielo traduce in olandese. Le date non coincidono quindi ha detto una grande fesseria. Lui addirittura ricorda che l’Atalanta stava vincendo 2 a 0 quando invece la partita era sullo 0-0. La partita scandalo fu Bologna-Milan di quel campionato, quando il pallone superò la linea della porta e l’arbitro non concesse il gol. Quindi diciamo che la memoria non aiuta Van Basten in questi suoi ricordi e voglio ricordare che il disturbo della memoria è un disturbo presente in molti tipi di patologie”.