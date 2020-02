Amrabat: “Fiorentina? Vuole crescere molto nei prossimi anni”

Sofyab Amrabat, centrocampista attualmente al Verona e grande protagonista della prima metà di stagione, ha parlato al portale olandese Algemeen Dagblad del bel successo contro la Juventus, soffermandosi anche sul suo futuro alla Fiorentina: “Abbiamo fatto una grande partita contro i primi della classe. Ne siamo felici e ce lo meritavamo, il nostro sistema di gioco è complicato per gli avversari. E Juric è un allenatore eccellente. Se tanti club mi mi hanno cercato il merito è anche suo”.

I 20 milioni spesi dalla Fiorentina sono un affare per il club viola? “Dirlo perché abbiamo battuto la Juve sarebbe da opportunisti… Giudicate a lungo termine, anche se io non mi fermo sull’aspetto economico. Ora mi resta da giocare mezza stagione con l’Hellas, un club in cui si sta davvero bene. Qua e là ho letto che le mie caratteristiche sono adatte alla Serie A, ma io credo di poter giocare a calcio ovunque”.

Perché oggi sono titolare e al Feyenoord non giocavo? “Capisco i dubbi dei tifosi del Feyenoord e del Brugge. Semplicemente al De Kuip non sono diventato ciò che volevo. All’Hellas sto raccogliendo i frutti del lavoro, ma anche del Feyenoord ho un bel ricordo”.

La Fiorentina che oggi è più in basso del Verona? “La Fiorentina ha grandi progetti e vuol crescere molto nei prossimi anni. Ho firmato per 5 anni e voglio aiutarli in questo percorso. Ma ora come ora conta soltanto l’Hellas e siamo felicissimi di aver battuto la Juve”.