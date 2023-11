Ancona – Perugia, 2 – 1 : grande prova di Cioffi, Coli Saco segna il goal che apre il match!

Termina 2 -1 la partita tra Ancona e Perugia valida per il 12° turno di Lega Pro del girone B. Coli Saco e Cioffi sono stati protagonisti di un’ottima gara, in particolare il primo autore del goal che ha aperto le marcature. Cioffi si è messo in evidenza sin da subito con una giocata che lo porta al tiro di poco fuori al minuto 7′, dalla sinistra elude spesso il pressing dei grifoni fino a costringere Vulikic ad un intervento eccessivo che gli costerà il giallo. Rientrati dall’intervallo sono i Dorici a siglare la rete del vantaggio dopo soltanto un minuto con il giovane Saco in prestito dal Napoli. La gara continua con un pressing molto alto del Perugia ed un Ancona che riparte appena trova spazio. Al minuto 57 il mister Colvitto opera un doppio cambio: Paolucci e Kristoffersen fuori per Nador e Peli che al minuto 60′ trova il goal vittoria per metelici. Al 67′ entra anche Mezzoni per il Perugia ma la storia del match non cambia. Cioffi continua a seminare il panico tra gli avversari con le sue scorribande a tutto campo fino al minuto 75′ quando esce per Gavioli. Solo nel finale arriva la rete dei grifoni con Lisi al minuto 87′ tra le proteste dell’Ancona.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Kristoffersen, Cioffi. A disp.: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso. All. Colavitto

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Santoro, Bartolomei, Kouan; Ricci; Cudrig, Matos. A disp.: Furlan, Cancellieri, Iannoni, Vazquez, Seghetti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Lisi, Torrasi, Giunti, Souare, Mezzoni. All. Baldini

Arbitri: Carlo Rinaldi di Bassano Del Grappa coadiuvato dagli assistenti Matteo Paggiola di Legnano e Paolo Tomasi di Schio. Quarto uomo il signor Juri Gallorini di Arezzo.