I giocatori hanno effettuato in mattinata il terzo giro di tamponi in vista della gara di domani sera contro la Juventus per prevenire da ulteriori contagi dopo la positività del polacco Zielinski come raccontato dall’agenzia ANSA:

“I tamponi sono stati effettuati stamattina alle 8:00 prima dell ‘allenamento a Castelvolturno. Mentre per il calciatore Piotr Zielinski tampone a casa, dopo essere risultato positivo dai tamponi effettuati ieri, il quale si sente bene, é asintomatico, ma il club vuole verificare il tampone positivo di ieri. I risultati sono attesi per stasera prima della partenza per Torino”

Con la squadra pronta a partire per Torino, la situazione desta molte preoccupazioni per il normale svolgimento del match domani in programma alle 20:45 allo Juventus Stadium.

Nell’attesa dei risultati il Napoli pensa alla sfida domani, dove avrà una ghiotta possibilità di allungare sui bianconeri privi di Alex Sandro , Rabiot ,De Ligt , quest’ultimo alle prese ancora con l’infortunio alla spalla. Pirlo conta di riabbracciare Paulo Dybala,scalpitante di indossare una maglia dal primo minuto