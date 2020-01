ANSA – Sampdoria, Tonelli debutterà contro il Sassuolo

(ANSA) – GÉNOVA, 25 GEN – La Sampdoria vuole una partenza sprint domani pomeriggio al Ferraris col Sassuolo anche per sfatare un tabù: la squadra di Claudio Ranieri è l’unica in serie A ancora senza gol nei primi trenta minuti della partita. Non possono sbagliare i blucerchiati reduci dal pesante 5-1 incassato a Roma con la Lazio: anche i tifosi lo sanno e domani alle 12 si presenteranno sotto l’hotel che ospita la squadra per accompagnarla verso lo stadio con un corteo di scooter. Ci sarà il debutto di Tonelli in difesa mentre potrebbe essere l’ultima in blucerchiato dell’attaccante Caprari che la prossima settimana dovrebbe trasferirsi proprio al Sassuolo, avversario domani della Sampdoria.