AS – Napoli, Ospina aspetta il Real Madrid da cinque mesi: dipende da Lunin

Secondo quanto riferito da AS, David Ospina aspetta da cinque mesi una chiamata dal Real Madrid ed è anche per questo che il suo futuro non è ancora definito. La priorità delle Merengues è quella di tenere Lunin, che però potrebbe chiedere di andare in prestito per giocare titolare in una squadra meno blasonata. Ancelotti conosce benissimo Ospina, avendolo voluto e allenato al Napoli. E il portiere colombiano sarebbe felicissimo di cogliere l’opportunità Blanca a 34 anni. Solo che non c’è certezza che Lunin vada via e c’è il timore di perdere i due treni, Napoli e Real Madrid.

La famiglia di Ospina e il giocatore stesso si trovano molto bene al Napoli, dove Spalletti lo ha messo al centro del progetto e ha anche la possibilità di giocare la Champions League da assoluto protagonista l’anno prossimo. La trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata, ma a fine maggio ci sarà un incontro tra il Napoli e gli agenti del portiere colombiano, che dovrà prendere una decisione definitiva. La sua richiesta per rinnovare è di circa 3 milioni di euro netti a stagione.