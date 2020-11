Atalanta, Gasperini: “Il turnover non c’è più”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro lo Spezia. Ecco un estratto delle sue parole: “Si ragiona di partita in partita, non ci sono programmi. Si può programmare un po’ più in là soltanto se devi recuperare qualche infortunio. In questo momento abbiamo tutti a disposizione tranne Caldara e Malinovskyi, ragioniamo gara dopo gara. Il turnover non c’è più. Si gioca ogni gara al meglio delle proprie possibilità. Il turnover è servito dopo la sosta per conoscere anche i nuovi arrivati. Non ci saranno le nazionali fino a marzo, avremo tante partite fino al 23 dicembre. Ogni match diventa importante per dare un senso sempre più alto alla stagione”.