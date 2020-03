Atalanta, Gasperini: “Per lo scudetto ci vuole continuità, 4 squadre superiori a noi”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il roboante successo con il Lecce: “Il risultato sembra facile ma ad un certo punto della partita non era così. Il Lecce era in un ottimo momento e questo tipo di prestazioni ci danno forza principalmente sul campionato dove abbiamo un vantaggio e vogliamo allungare. Vogliamo almeno ripetere il nostro girone di andata e sappiamo che a quel punto avremo la Champions in mano.

Cosa manca ancora per lo Scudetto? E’ difficile. Forse noi perdiamo qualche partita di troppo. Giocare per lo scudetto bisogna fare 85-90 punti. Io cerco di portare la squadra ogni anno un po’ più in su. Siamo passati dai 72 punti del primo anno, al quarto e al terzo posto. Per lottare per lo scudetto servirebbe altro. Juve, Inter, Lazio e ci metto anche il Napoli, che all’inizio aveva altri obiettivi, hanno la continuità e il fattore campo superiore al nostro”.