Atalanta, Gomez verso il Siviglia. La proposta degli andalusi

Per Alejandro Gomez la pista andalusa si scalda sempre di più: al momento il Siviglia di Monchi è la squadra più interessata all’argentino e nelle ultime, secondo quando da noi raccolto, sarebbe filtrata anche la prima offerta per l’Atalanta, ansiosa di risolvere lo spinoso caso relativa al capitano. Per il Papu Monchi è disposto ad offrire un prestito con obbligo di riscatto in estate a otto milioni: una offerta non distante dai 10 milioni chiesti della Dea, anche se rimane da capire la volontà dell’argentino, che ha sembra fatto filtrare l’intenzione di voler rimanere in Italia. Tra le opzioni fuori dall’Italia, ricordiamo che Gomez in queste ore è stato cercato con forza anche dal Cincinnati di Stam, in MLS.