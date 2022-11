Atalanta, lesione per Muriel: il colombiano salterà il Napoli

Allenamento al pomeriggio per i nerazzurri al Centro Bortolotti in preparazione della sfida con il Napoli di sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta. Ai box Muriel: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore. Domani, venerdì 4 novembre, è in programma un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.