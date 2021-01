Continua la telenovela in casa Atalanta con il Papu Gomez in punta di partenza. L’edizione odierna di Tuttosport racconta di un incontro tra l’argentino e il numero uno della società bergamasca, dove il giocatore avrebbe chiesto la cessione a titolo gratuito ricevendo un no secco come risposta. Percassi non vuole rinunciare al suo talento gratuitamente e continua a chiedere 10 milioni per il suo cartellino. Continuano a seguire con attenzione la vicenda Inter, Milan e Napoli.