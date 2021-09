Avv. Chiacchio: “Ricorso Osimhen? Sono ottimista, non è fallo a palla lontana”

Eduardo Chiacchio, avvocato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ribadisco di sentirmi ottimista. Il fallo si è verificato su una situazione d’angolo, in cui tutti si muovono e quindi e eccessivo parlare di volontarietà e la palla non può che considerarsi a distanza normale e non quindi un fallo a palla lontana. Inoltre l’avversario non ha subito danno, non ha necessitato neanche dell’intervento del medico. Ci sono tutti i presupposti per la riduzione ad una gara. Anche in B per due mani sul volto di un avversario è stata data una giornata e l’avvocato bravissimo del Napoli saprà farsi valere. Audizione arbitro? Non credo, non si può, si tratta di un supplemento. Può partecipare il giocatore all’udienza, ma nell’ultimo periodo è tutto da remoto anche per evitare il viaggio a Roma”.