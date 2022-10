Avv. Grassani: “Kim ha una clausola che sarà attiva per 15 giorni in estate”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “La clausola di Kim non ha validità fino al 30 giugno 2023. Io devo mantenere particolare prudenza e rispetto per gli accordi di natura privatistica. Comunque vada, la volontà della società, non solo per questo giocatore, laddove ci siano clausole, è quella di limitare in un tempo molto ristretto la validità della clausola. Per la semplice motivazione che così eventuali partenze e sostituzioni possono essere valutate per tempo. Per cui confermo che la clausola vale per quindici giorni. Kvaratskhelia? Siamo passati a un grande attore a un vincitore di premi Oscar. Sul vincitore di premi Oscar ogni indiscrezione pesa molto di più. Visto che stiamo parlando di un top player, di una stella assoluta, mi avvalgo del quinto emendamento, ossia della facoltà di non rispondere”.