Avv. Grassani: “Per i giocatori in scadenza al 30 giugno serve una proroga del contratto”

Mattia Grassani, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Purtroppo, per come è stato gestito il tema scadenza contratti, abbiamo due vulnus, due punti deboli, che non si sono definiti. Per cui i giocatori in scadenza secca di contratto al 30 giugno, non possono proseguire l’attività sportiva dopo il 30 giugno, se non condividono con il club una proroga di contratto fino alla fine della stagione. Non ho notizie in merito allo stato della trattativa di Callejon con il Napoli. La federazione ha già resa nota una modulistica che dovrà essere compilata dai diretti interessati. La società calcio Napoli se ne sta occupando. Rrahmani e Petagna? Se non ci fosse stato lo slittamento della stagione ad agosto il primo 1 luglio i giocatori neo acquistati avrebbero potuto abbracciare i nuovi compagni di squadra. Il prolungamento del rapporto del giocatore con il club cessionario si potrà ottenere solo con l’accordo di tutte le parti: club cedente, club cessionario e atleta. Se Petagna non fosse d’accordo con il prolungamento, potrebbe esercitare questa facoltà. Nel momento in cui i giocatori si trovassero a giocare la partita della vita, e dopo pochi giorni li aspetterebbe il ritiro della nuova squadra, questa situazione condizionerebbe un po’ il tutto. Longo ad esempio è in scadenza. Potrebbe rifiutare di allenare il club attuale oppure continuare ad allenare una squadra ma se avesse già un accordo con un altro club, potrebbe partecipare alla campagna acquisti di un altro club. È un rompicapo. Sono mesi che parliamo di protocolli d’intesa. Adesso siamo a otto giorni dal 30 giugno e ancora non è stato raggiunto un accordo. Questo mi duole molto perché il tema centrale dello sconvolgimento comportato dal coronavirus sapevamo tutti che avrebbe riguardato la scadenza dei contratti”.