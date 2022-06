Bagni: “Accordo Ibra-Napoli? stimo De Laurentiis, ma non gli credo”

Salvatore Bagni, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, è tornato sulle parole del presidente Aurelio De Laurentiis circa l’accordo con Ibrahimovic. Il patron del Napoli aveva detto di aver trovato l’accordo con lo svedese, e che poi era saltato tutto dopo l’esonero di Ancelotti, perché Gattuso gli disse che non avevano bisogno di Ibra.

Queste le parole dell’ex centrocampista del Napoli:

“Io voglio bene ad Aurelio De Laurentiis, lo stimo per quanto ha fatto per il Napoli, ma sulla vicenda Ibrahimovic non gli credo. La trattativa con lo svedese sarebbe stata complessa anche per la questione relativa ai diritti di immagine. Come si sarebbero regolati? Li avrebbe lasciati allo svedese? Sono convinto che sarebbe stato un ostacolo insormontabile per il sodalizio campano”.