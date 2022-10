Bagni: “La rivincita di Lobotka è un insegnamento per chiunque”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Mou ha Pellegrini e non solo esclusivamente per la romanità: sa prendersi le responsabilità del campo e anche quelle dell’ambiente, sa giocare da universale, ovunque, è elegante nelle sue movenze e carismatico il giusto, senza eccessi. La rivincita di Lobotka è invece un insegnamento per chiunque, grandi e piccini: si è rialzato dopo un anno e mezzo difficilissimo, poco spazio e pochissima considerazione. Ora è tra i centrocampisti che dispensano un calcio di spessore inimmaginabile”.