Bakayoko a Sky: “Possiamo lottare per lo scudetto. Gattuso è come un padre per me”

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport:

“Il Napoli è una grande squadra, una grande città con storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona: è un’icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui. Obiettivi? Giocheremo sempre per vincere. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità, possiamo lottare per lo scudetto ma vedremo gara dopo gara. Gattuso è come un padre per me. Siamo rimasti sempre in contatto dopo il Milan, anche la scorsa stagione: è un po’ pazzo, uno a cui piace lavorare. Dobbiamo lavorare molto con lui per renderlo felice“.