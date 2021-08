Ballardini a DAZN: “Il fallo su Meret non c’era, anche alcuni giocatori del Napoli erano d’accordo”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine della partita col Napoli, persa per 1-2:

“Abbiamo fatto una gran partita contro il Napoli, ce la siamo giocata. Non ho ancora rivisto l’episodio del gol annullato, ma per me vale la buona prestazione fatta. Si è visto il solito Genoa, compatto e con personalità. Questa è la squadra che voglio vedere. Rivedendolo, non mi sembra fallo. C’erano quattro o cinque giocatori del Napoli davanti a me che erano convinti come me che non fosse fallo e ridevano. Pandev non va centellinato: quando sta bene gioca! E’ il più giovane della rosa e lo dimostra ogni giorno. Cambiaso può restare nella rosa del Genoa, mentre per altri giovani è giusto che vadano a fare esperienza e a completare il loro percorso. Contro una difesa a quattro se giochi coi quinti li metti in difficoltà. Sono spazi da sfruttare, i quinti ricevono palla e possono mettere in difficoltà la difesa che non sempre ha la copertura dell’esterno o della mezzala“.