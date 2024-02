Intervenuto durante la trasmissione Vox to Box su TvPlay Mario Balotelli ha commentato quasi incredulo il rigore non dato a Kvaratskhelia per Napoli-Verona:

“Ma come cavolo fate? Come è possibile non concedere questo rigore al Var, cosa fanno lì?”

Il calciatore dell’Adana ha continuato lasciando momentaneamente la stanza, incredulo per l’accaduto.