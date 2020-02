Barça, caos Messi-Abidal. Setién: “Non voglio entrare nella questione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro l’Athletic, il tecnico del Barcellona Quique Setién risponde alle domande riguardante la spaccatura fra lo spogliatoio e la dirigenza, precisamente nella persona di Eric Abidal: “Sono cose molto importanti ma non mi toccano e cercherò di far sì che i giocatori siano il meno possibile coinvolti. Ne abbiamo parlato per un minuto, ma dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. A me interessa il campo, il resto sono situazioni che non posso controllare”.