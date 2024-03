Barcellona, brutte notizie per Xavi: doppio infortunio per de Jong e Pedri

Brutte notizie per il Barcellona. Durante il match di Liga contro l’Atletico Bilbao, Frenkie De Jong è uscito per infortunio in seguito a uno scontro di gioco con Unai Gomez. I due giocatori saltano assieme per prendere la palla e dopo il contrasto di gioco l’olandese cade e appoggia male la gamba. Nel mentre, Unai Gomez atterrando lo colpisce al polpaccio destro. Contatto che ha fatto mettere male la gamba al giocatore del Barcellona che atterrando ha messo male la caviglia. Un’ipertensione che ha costretto De Jong a lasciare il campo dolorante. Il giocatore ha lasciato il campo in barella. Uscito al 26esimo, al suo posto il classe 2003 Fermin Lopez. La sfortuna in casa Barcellona però non è finita qui. Poco dopo infatti anche Pedri è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio. Sempre in un’azione di gioco, lo spagnolo ha rimediato una distorsione alla caviglia. Inizialmente ha provato a continuare ma dopo un lancio lungo si è accasciato a terra mettendosi le mani in faccia. Dopo aver lasciato il campo per l’ingresso di Yamal, Pedri si è seduto in panchina visibilmente dolorante. Una doppia assenza che potrebbe pesare tanto in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli (in programma martedì 12 marzo).

fonte: gianlucadimarzio.com