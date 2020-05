Barcellona, Rakitic: “I ritiri prolungati non servono e non ci aiutano”

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Lautaro? Io, come il Barcellona, voglio sempre i piu’ forti per la mia squadra. E lui e’ uno di quei giocatori, lo abbiamo visto di persona quando abbiamo affrontato l’Inter”. Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barca, ‘chiama’ l’attaccante argentino. In un’intervista a Radio Cope, Rakitic che e’ in scadenza di contratto a giugno 2021 e per il quale si e’ parlato dell’interessamento anche di Inter e Juve, lancia anche messaggi al suo club. “Mi sarei aspettato che in questi mesi di quarantena per il Coronavirus Bartomeu mi facesse una chiamata – le sue parole – Nei giorni del lockdown ho parlato con Abidal del possibile ritorno, ma magari c’era altro. Non ho pensieri negativi, quando firmo un contratto il mio pensiero e’ portarlo a termine. Ma ora non penso a quel che succedera’ domani, sono concentrato sulle poche partite di Liga che rimangono da giocare, e poi si vedra’…” Rakitic, che nelle settimane scorse si era detto pronto a correre il rischio di un contagio pur di tornare in campo, ha parlato anche delle ipotesi di ritiri prolungati per prevenire i rischi del contagio da coronavirus. “Non servono a nulla, non ci aiutano in alcun modo”.