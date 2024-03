Bargiggia: “Acerbi razzista? Non credo, questi episodi ci sono sempre stati negli stadi”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di TvPlay, dove ha commentato l’episodio che ha coinvolto Acerbi e Juan Jesus. Di seguito le sue parole:

“Acerbi razzista? Non penso proprio, in caso ha detto una cazzata, ma non è razzista dai. Il razzismo è una cosa seria. Questi episodi di discriminazione ci sono sempre stati. Materazzi veniva offeso in tutti gli stadi con “figlio di pu**ana” con sua madre morta quando lui aveva 15 anni. Dov’è la differenza? Se venisse stabilito che Acerbi ha offeso Juan Jesus a sfondo razziale rischia ben 10 giornate di squalifica. L’Inter conferma di non essere brillante dal punto di vista fisico. Secondo me stasera ha pesato una rilassatezza inconscia se vogliamo. È mancata l’intensità. Per il Napoli è un pareggio che serve a poco per poter lottare per un posto Champions”