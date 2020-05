Bari, De Laurentiis: “Negare i playoff è illegittimo, il metodo della media punti offende lo sport”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato un’intervistai ai microfoni del Corriere dello Sport. Il presidente dei galletti si è soffermato soprattutto sulla decisione della Lega Pro di assegnare la 4^ promozione in Serie B al Carpi:

“Mi sembrano procedimenti che non solo violano, ma offendono la Giustizia Sportiva, che ha nel campo il suo inappellabile giudizio. Il Carpi ha giocato meno partite rispetto alla Reggiana e al Bari. Ed è un principio illogico, che andrebbe almeno equiparato, prendendo in esame l’identico numero di gare. So bene che qualsiasi decisione susciterebbe reazioni e malcontento ma il Bari, che presiedo, vuole almeno che non ci siano procedimenti innaturali. I play-off rientrano nelle dinamiche del campionato, sono previsti e sono in calendario e negarli a chi ha avuto modo di guadagnarseli è profondamente illegittimo. So bene quale sia la situazione della Serie C e mi è chiaro che esistano problemi finanziari. Ma c’è anche chi ha speso svariati milioni di euro e penso debba essere rispettato alla stessa maniera“.