Bari, furia De Caro contro De Laurentiis: “Costantemente umiliati, meglio il fallimento che avere un proprietario che non ama la città”

Nel corso dell’intervento al Senato di ieri il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle multiproprietà accennando a cosa potrebbe accadere al Bari in caso di suo addio. De Laurentiis ha dichiarato: “Il Bari non cambierà proprietà fino al 2028 e senza Filmauro è destinato a fallire”.

Parole dure a cui ha risposto il sindaco di Bari Decaro. Questi ha sentenziato: “Talvolta De Laurentiis parola in maniera così fuori tempo e fuori luogo che ci si chiede se a parlare sia lui o il suo imitatore Max Giusti. Alla vigilia di una partita che chiamare delicata è un eufemismo, sragiona parlando di scenari futuri come il fallimento del Bari calcio o la condanna a rimanere in un campionato minore fino al 2028”. Poi il sindaco ha duramente proseguito:

“In passato abbiamo chiesto le scuse di Aurelio De Laurentiis. Questa volta non basteranno. Ci aspettiamo che la Filmauro provveda immediatamente, qualunque sia l’esito della partita di domani, a intavolare serie trattative per non rimandare un passaggio di proprietà che sembra ormai l’unica via d’uscita da una situazione diventata ingestibile, sotto tutti i punti di vista. Quanto a noi tifosi baresi, preferiamo fallire di nuovo che essere costantemente umiliati da un proprietario che ha dimostrato di non amare questa squadra e questa città”.