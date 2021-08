Bari smentisce rumors di Auriemma: “Voci sulla cessione prive di fondamento”

Il presidente Luigi De Laurentiis ha appreso con estremo stupore quanto dichiarato in radio dal sig. Raffaele Auriemma in merito a una presunta trattativa per la cessione della SSC Bari.

La notizia, destituita di qualunque fondamento, stupisce per tempistica oltre che per inconsistenza; fake news di questo tipo non hanno altro scopo che il clamore, soprattutto in un momento in cui la nostra attenzione è totalmente rivolta alla costruzione di una squadra che possa affrontare al meglio l’imminente stagione sportiva.

Fonte: SSC Bari