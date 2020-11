Barrow, l’agente: “Il Napoli non l’ha voluto, spero che domenica gli segni contro!”

Luigi Sorrentino, procuratore di Musa Barrow, è intervenuto ai microfoni di Radio 1909 per analizzare le prestazioni del suo assistito: “Ero certo che il ragazzo si sarebbe sbloccato, bisognava aspettare solo che migliorasse la condizione. Musa non è l’attaccante dei gol facili… L’altro giorno gliel’ho detto: ‘È possibile che devi fare solo eurogol?!’. Ad ogni modo lui è concentrato e convinto del suo lavoro. Ruolo? Io lo vedo come attaccante moderno, può essere prima o seconda punta mente non lo vedo come esterno. A Bologna rispetto a Bergamo può giocare con continuità, mentre a Bergamo era più difficile per lui proporsi e rendere come poteva. I ragazzi dal mio punto di vista devono giocare per crescere e Sinisa sappiamo che non si fa problemi da questo punto di vista”.