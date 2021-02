Karl Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la situazione riguardante David Alaba: “Il giocatore lascerà al 99.9% il club. Nel prossimo mercato dovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato per Alaba, anche perché dal 2 gennaio il giocatore è libero di firmare con chi vuole. Non so fino a che punto siano arrivate le trattative coi blancos“.