Behrami, dichiarazioni shock: “Ero mentalmente morto, a Napoli mi puntarono la pistola alla testa”

“Io e mia moglie abbiamo cancellato tutti i profili social 5 anni fa. Non volevo più mischiare calcio e vita privata. Ormai non provavo più emozioni per questo sport, volevo solo stare con le mie figlie, non ho sentito niente per 7-8 mesi, ero mentalmente morto e non mi interessava più vincere o perdere le partite [..] Rido a morte dei calciatori che mettono tutta la loro vita su Instagram e poi si lamentano di essere attaccati e che la loro privacy deve essere protetta, cazzate. La via d’uscita è a un clic di distanza. Cancella il tuo profilo e sei in pace”.