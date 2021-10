Il commissario tecnico Roberto Martinez ha reso noto l’elenco dei convocati per il suo Belgio in vista della Final Four di Nations League. Tra i 24 nomi presenti sulla lista non figura quello dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, appena tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver recuperato dall’intervento alla spalla. A rappresentare la Serie A sarà il solo Alexis Saelemaekers, in forza al Milan.

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet, Sels;

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vertonghen, Castagne, Meunier;

Centrocampisti: De Bruyne, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, Witsel, T. Hazard, Saelemaekers, Carrasco;

Attaccanti: De Ketelaere, E. Hazard, Lukebakio, Trossard, Batshuayi, Lukaku.