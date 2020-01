Bellinazzo: “Stagione 2018/19, il Napoli registra il record di fatturato: cifre e dettagli”

In classifica ci sono anche la Juve (10°), l’Inter (14°) e la Roma (16°). Per tutti i diritti Tv sono da considerarsi fondamentali. Proprio i diritti televisivi restano la principale fonte di entrate per tutti i club: in media il 44% dei ricavi. Non deve sorprendere allora, come scrive la Gazzetta dello Sport, che Roma e Juve si affrontino con il blu e il bianco della maglie, perché il calcio moderno è ormai da tempo consacrato al business e alla globalizzazione. In un panorama in cui però, l’Italia, nonostante la Juve nella top ten è ancora molto indietro. C’è un gap enorme con l’élite, che riguarda tutto il sistema Paese. Certo, non bastano le maglie per colmarlo, specie in piazze nelle quali mancano pure le infrastrutture.