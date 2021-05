Benevento, Mastella attacca: “La salvezza del Cagliari è anche merito di Doveri e Mazzoleni”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato cosi il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Ecco le sue parole:

“Doveri e Mazzoleni sono stati amici del Cagliari, la salvezza dei sardi è anche merito loro. È innegabile che il Benevento abbia fatto un pessimo girone di ritorno, ma è stato spiacevole designare Mazzoleni per due partite consecutive del Cagliari, in cui è stato decisivo nell’indirizzare due episodi a favore dei rossoblù. Tutti hanno visto che il rigore su Viola era netto. La tecnologia è utilissima, ma Mazzoleni ha voluto superare la macchina. Inoltre, nel momento in cui non è stato dato il rigore, la logica avrebbe previsto l’ammonizione per simulazione per Viola. Non so se il Benevento sia stato svantaggiato a causa dell’appoggio a Cosimo Sibilia, vorrei evitare un’altra querela. La Sardegna ha sicuramente più peso della Campania e di Benevento in particolare”