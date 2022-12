Berisha più di Sirigu, Demme piace a presidente e allenatore: le ultime da Salerno

Luca Esposito, direttore di Tuttosalernitana.com, è intervenuto in diretta su 1 Station Radio nel corso del programma “1 Football Club”. Tra gli argomenti trattati, le voci di mercato su Demme e Sirigu. Ecco le sue parole:

“Sento spesso il ds De Sanctis. Sicuramente la priorità è fare mercato, l’avventura in Turchia è stata soddisfacente, ma sono necessari alcuni colpi. Nei test disputati il club granata non ha avuto lo stesso agonismo dimostrato nella prima parte di stagione. Per quanto concerne il mercato, l’obiettivo principale non è più puntellare la difesa, ma la priorità è la porta. Berisha e Sirigu sono i nomi attenzionati dalla società, il primo sembra essere l’indiziato principale. È stato effettuato un sondaggio da parte della Salernitana per l’azzurro, ma nulla di più. Piace anche anche Gollini. Per il centrocampo, invece, interessa Demme, giocatore gradito in particolar modo al presidente Iervolino e a mister Nicola. Bisognerà capire poi se Diego vorrà trasferirsi a Salerno o meno, prima che la trattativa possa eventualmente decollare”.