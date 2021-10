Boban contro la Superlega: “Tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di storia”

Zvonimir Boban ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Festival dello Sport:

“Nei momenti eccezionali servono capacità eccezionali. La pandemia è solo un problema nel mondo calcistico. C’è tanta irresponsabilità che andava fermata prima. La Superlega? Un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni di storia del calcio per interessi personali che hanno scordato che sono diventati grandi attraverso le piccole squadre, competendo con loro e creando quel sistema fantastico che è il calcio. La reazione della gente è tutto: il calcio non è della FIFA, non è della UEFA, non è di questi signori. E’ di chi lo ama. Si sono scordati di troppi valori e la gente ha detto no. Per fortuna questo vergognoso tentativo è stato fermato. Ogni progetto calcistico che non ha il calcio al centro, è destinato a fallire“.