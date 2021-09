Bolivia-Colombia, duro scontro tra Algaranaz e Ospina: apprensione per il portiere del Napoli

Finita la partita tra Bolivia e Colombia allo Stadio Olimpico di La Paz. Al vantaggio di iniziale di Roger Martinez, ha risposto una perla dalla distanza di Fernando Saucedo. Una botta imprendibile per David Ospina, rimasto immobile. Il portiere del Napoli, al 93′, si è anche scontrato in modo molto duro con Algaranaz. La palla arrivava verso il portiere, ma una volta bloccata, non è riuscito a evitare la collisione col numero 19 boliviano, che non ha arrestato la sua corsa. Apprensione in campo per le condizioni dei due giocatori, gioco fermo per quasi 4′ con l’ingresso dello staff medico e Ospina alzato di peso col successivo rinvio effettuato dal difensore della Colombia. Le sue condizioni verranno monitorate.